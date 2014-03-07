Спикер ВР Крыма пообещал сделать все, чтобы присоединить к России всю Украину

После предстоящего референдума в Крыму спикер Верховной Рады АРК Владимир Константинов обещает сделать все, чтобы присоединить к России не только Крым, но и всю Украину, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Я надеюсь, что мы все-таки сумеем помочь воспитать в Украине нового лидера. Мы не один раз в эти годы говорили, что появится в Украине новый Богдан Хмельницкий, который объединит наши два великих государства, которые отдельно существовать не могут", - отметил он на встрече со спикером Госдумы и руководителями фракций нижней палаты российского парламента.

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"Мы, крымчане, в этой части будем делать все, чтобы это произошло, чтобы с Россией воссоединился не только Крым, но и воссоединилась вся Украина", - заверил глава крымского парламента.

Он рассказал депутатам Госдумы, что вчера получил массу звонков, которые были адресованы ему в том числе как "члену Всемирного совета российских соотечественников". "Было очень много звонков - из восточных регионов Украины, из Одессы", - сообщил Константинов, уточнив, что люди "поздравляли и говорили, что "все очень здорово".

"Но у нас, к сожалению, есть очень большие проблемы", - констатировал председатель Верховного Совета Крыма. "Украина - это часть единого великого русского мира. После того, как мы решим вопрос по Крыму - а я уверен, что мы решим его - мы просто обязаны приложить максимум усилий, чтобы защитить не только русских Украины", - считает Константинов. "Но, по большому счету, надо защищать сейчас всех граждан Украины - и русских, и украинцев - от фашизма, нацизма, от этого наглого давления представителей западных государств, которые навязывают свою идеологию, которые говорят о каких-то великих европейских ценностях", - полагает он.

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"Я думаю, эта власть быстро провалится, в ближайший год мы увидим серьезные противоречия в этой новой власти, они и сегодня, вместо того, чтобы заниматься Украиной и делать Украину единым государством, абсолютно не слышат интересы юго-востока Украины, и в сформированном правительстве никаких интересов юго-востока нет", - утверждает крымский политик.