Соглашение об ассоциации Украины с ЕС будет подписано в ближайшие дни - Меркель

Политическая часть соглашения об ассоциации с Украиной и Европейским Союзом будет подписано в ближайшие дни. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.

"В ближайшие дни или в ближайшие недели", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции по результатам саммита ЕС, когда ее спросили о возможности подписания соглашения об ассоциации с Украиной, передает Deutsche Welle.

При этом Меркель подчеркнула, что нынешнее правительство Украины должным образом относится к подписанию соглашения.

В то же время канцлер ФРГ сообщила: по части соглашения о зоне свободной торговли состоятся дополнительные консультации с целью избежания негативных последствий для украинского экспорта в Россию".

Не дожидаясь создания зоны свободной торговли с Украиной Евросоюз отменит или снизит ввозные пошлины в отношении многих украинских товаров.