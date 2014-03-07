Соглашение об ассоциации Украины с ЕС будет подписано в ближайшие дни - Меркель

10:23, 07 марта 2014
Политика
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По части соглашения о зоне свободной торговли с ЕС состоятся дополнительные консультации с целью избежания негативных последствий для украинского экспорта в Россию".

ЄС найближчими днями підпише з Україною угоду про асоціацію і- Меркель / Reuters

Политическая часть соглашения об ассоциации с Украиной и Европейским Союзом будет подписано в ближайшие дни. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.
"В ближайшие дни или в ближайшие недели", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции по результатам саммита ЕС, когда ее спросили о возможности подписания соглашения об ассоциации с Украиной, передает Deutsche Welle.

При этом Меркель подчеркнула, что нынешнее правительство Украины должным образом относится к подписанию соглашения.

В то же время канцлер ФРГ сообщила: по части соглашения о зоне свободной торговли состоятся дополнительные консультации с целью избежания негативных последствий для украинского экспорта в Россию".

Не дожидаясь создания зоны свободной торговли с Украиной Евросоюз отменит или снизит ввозные пошлины в отношении многих украинских товаров.

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