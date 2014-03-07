Путин не воспринимает Запад серьезно и не верит в реальность санкций - Саакашвили

Такое мнение высказал в столице Ирландии Дублине во время конгресса "Европейской народной партии" бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, передает ТСН.

"Путин не верит, что могут быть введены санкции. Он больше не воспринимает Запад серьезно. Он надеется, что здесь поговорят, пока не возникнет какой-то другой кризис и все забудут об Украине. Так же произошло и в Грузии. То есть почему Путин будет действовать иначе, если он уже попрактиковался на Грузии в очень похожей ситуации", - отметил Саакашвили.

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