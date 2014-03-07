Путин заявил Обаме, что не стоит портить отношения из-за Украины

Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом США Бараком Обамой, во время которого обсуждалась ситуация в Украине.

"В ходе дискуссии выявились различия в подходах и оценках причин возникновения нынешнего кризиса и текущего положения дел", — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

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По его словам, Киев навязывает Восточным и Юго-Восточным регионам и Крыму абсолютно нелегитимные решения.

"Россия не может игнорировать обращенные к ней в этой связи призывы о помощи и действует адекватно, в полном соответствии с нормами международного права", — заявил Путин.

Путин отметил важность российско-американских отношений для обеспечения стабильности и безопасности в мире.

"Эти отношения не должны приноситься в жертву разногласиям по отдельным — пусть и весьма значимым — международным проблемам", — сказал он.

В пресс-службе Кремля отметили, что Обама и Путин договорились о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри и далее будут активно сотрудничать по этому вопросу.