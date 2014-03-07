Канада вслед за ЕС заморозила активы бывших украинских чиновников

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел, торговли и развития Канады.

В список вошли экс-президент Виктор Янукович и экс-глава правительства страны Николай Азаров.

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Среди попавших в перечень значатся также Александр и Виктор Януковичи, нардеп Алексей Азаров, экс-глава Минздрава Раиса Богатырева, бывший советник президента Игорь Калинин, экс-глава администрации президента Андрей Клюев и его брат Сергей Клюев, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший генеральный прокурор страны Виктор Пшонка и его сын нардеп Артем Пшонка, экс- глава Министерства науки и образования Дмитрий Табачник, экс-глава СБУ Александр Якименко, бывший главы министерства внутренних дел Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк.

Как сообщал УНИАН, 5 марта согласно договоренности, которая была достигнута на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 3 марта, ЕС принял санкции, которые касаются замораживания и возвращения незаконно присвоенных государственных средств Украины.

6 марта Евросоюз опубликовал список из 18 украинцев, попадающих под экономические санкции.