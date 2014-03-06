Рада инициирует роспуск крымского парламента - Турчинов

Об этом говорится в обращении и.о. Президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова к народу Украины в связи с ситуацией в Автономной Республике Крым.

“Мы защитим неприкосновенность нашей территории. Мы защитим суверенность нашей страны”, - подчеркнул он.

Читайте такжеКрымский референдум, назначенный на 16 марта, является нелегитимным – министр юстиции При этом Турчинов выразил убеждение, что “граждане Украины, которые проживают на территории Крыма, будут всячески этому способствовать”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, парламент Крыма перенес с 30 на 16 марта всекрымский референдум о статусе автономии.

Как сообщил вице-спикер совета автономии Сергей Цеков, на референдум выносятся два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?» и «Вы за возобновление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».

Также депутаты крымского парламента проголосовали за присоединение региона к России.

В то же время в ЦИК заявляют, что юридической базы для проведения референдума в Крыму нет. Как заявил в комментарии УНИАН член Центральной избирательной комиссии Юрий Донченко, в законе о всеукраинском референдуме, в его заключительных и переходных положениях, определенно, что утратил силу закон о местных референдумах, а новый закон Верховная Рада еще не разработала.