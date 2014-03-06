Путин обсудил с членами Совбеза РФ решение парламента Крыма о присоединении к России

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

"Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На совещании обсуждалась ситуация в Украине, в том числе с учетом принятого сегодня Верховным советом Крыма решения", - говорится в сообщении.

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В совещании приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Сергей Нарышкин, руководитель Администрации Президента Сергей Иванов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков и постоянный член Совбеза Борис Грызлов.

Как сообщал УНИАН, ранним утром 27 февраля здания Совета министров и Верховной Рады Крыма захватили неизвестные с оружием. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".

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Позже в тот же день парламент Крыма на внеочередной сессии отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова. Тогда же парламент назначил проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии на 25 мая. Позже ВР АРК перенесла референдум на 30 марта.

4 марта Окружной административный суд Киева признал противоправными и отменил решения парламента Крыма о выражении недоверия Совету министров АРК и прекращении его деятельности, назначении Аксенова на должность председателя Совмина Крыма, а также организации и проведении местного референдума.

Сегодня, 6 марта парламент Крыма перенес на 16 марта всекрымский референдум о статусе автономии.

Как сообщил вице-спикер совета автономии Сергей Цеков, на референдум выносятся два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?» и «Вы за возобновление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».

Сегодня же депутаты крымского парламента проголосовали за присоединение региона к России. «Была аннексия Крыма Украиной. Именно из этих соображений и настроений мы приняли решение о входе в состав Российской Федерации. Я думаю, что нам там будет лучше и более комфортно», - сказал Цеков.