В Одессе возле облсовета начался пророссийский митинг

В Одессе возле здания Одесского областного совета по проспекту Шевченко, 4 начался пророссийский митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле облсовета находится около 300 человек. У них флаги РФ, с надписью «Народная альтернатива», а также красные флаги с серпом и молотом. Также пришедшие держат плакаты: «Украина – это Русь», «Одесса! Смелее! Гони Бандеру в шею!», держат плакат, на котором – логотипы почти всех центральных телеканалов, над которыми написано «бандеровцы», плакат с изображением бойцов «Беркута» и подписью «Пацаны, мы с вами» и т. д.

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В числе участников митинга – Антон Давидченко, называющий себя координатором движения «Народная альтернатива», депутат Одесского городского совета Сергей Бовболан (партия «Родина»). Периодически участники акции скандируют: «Беркут!», «Одесса! Смелее! Гони Бандеру в шею!».

Давидченко, выступая перед людьми заявил, что «власть в стране нелегитимная», сказал, что «обещанной сессии облсовета не будет».

По его словам, сегодня к 14.00 он идет в СБУ и «пригласил тех, кто хочет пойти с ним».

Давидченко высказался за референдум и рассказал, что в Донецке «арестовали 70 активистов».

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«Нет смысла захватывать обладминистрацию. Это – только коробка. Сейчас в аэропорту Игорь Марков (лидер партии "Родина" - УНИАН). Его не пропускают через границу. Предлагаю поехать в аэропорт и поддержать его», - сказал Давидченко.

Бовболан во время своего выступления призвал всех успокоиться и «спокойно придти 25 на выборы». По его словам, «сейчас открытым противостоянием ничего не добьешься».

Несколько человек в толпе начали кричать «Нет!», затем – скандировать «Референдум!».

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В толпе послышались выкрики «Родина» нас сливает!», «Не расходимся!» и т. д.

Как сообщал УНИАН, в Одессе практически ежедневно проходят митинги как пророссийские, так и за единство Так, вечером 5 марта на митинг за единство Украины собралось более 500 человек. 3 марта на площади перед облсоветом митинги обоих направленностей проходили одновременно. Было 400 участников пророссийского митинга и около 3 тыс. – за единую Украину.