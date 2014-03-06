Поведение России является опасным и непредсказуемым - Президент Литвы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Грибаускайте сказала перед началом экстренного саммита ЕС, на котором лидеры стран-членов сообщества планируют обсудить ситуацию в Крыму и ответ Евросоюза на действия России на полуострове.

"Мы на своей шкуре чувствуем поведение России. Украина - наш сосед, этот регион близок нам, и этот регион стал опасным. Потому здесь ведем речь не только об Украине, а обо всем балтийском регионе также", - сказала Грибаускайте.

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"Относительно санкций против России - давайте сначала рассмотрим и поймем. Сегодня Россия является опасной и непредсказуемой. И здесь не стоит вопрос, что кто-то боится. Речь о том, чтобы встать и сказать, что мы это понимаем, и дать это четко понять России, а также оперативно отреагировать. Ведь мы говорим о России Путина", - сказала Президент Литвы.

В саммите ЕС в качестве гостя принимает участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк.