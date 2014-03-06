Крымчан и моряков ЧФ РФ призывают «не опозорить крымскую землю кровью братоубийства»

И.о. командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Сергей Гайдук призвал жителей Севастополя и Крыма, моряков Черноморского флота России «не опозорить крымскую землю кровью братоубийства, сохранить всех живыми и здоровыми, не позволить политическим противоречиям разорвать семьи и друзей».

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Как передает корреспондент УНИАН, в открытом обращении Гайдук заяивл: «Сегодня в нашем славном городе Севастополе, как и на территории всего Крымского полуострова, сложилась очень непростая ситуация. Друзья, родственники, знакомые, просто военные, которые до этого отлично взаимодействовали в антипиратских, антитеррористических операциях, оказались на грани вооруженного противостояния».

По словам контр-адмирала, в Севастополе более 20 лет «мирно сосуществуют и конструктивно взаимодействуют военные моряки Украины и Черноморского флота Российской Федерации, здесь живут наши семьи, в которых гармонично переплетены культуры и традиции многих этнических групп и национальностей, мы водим детей в одни садики и школы, наши жены, братья и сестры вместе трудятся на благо развития и процветания нашего родного города».

Сегодня же, как подчеркнул и.о. командующего ВМС Украины, «дальнейшее развитие ситуации зависит от каждого из нас».

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«Наша цель, прежде всего, - не опозорить крымскую землю кровью братоубийства, сохранить всех живыми и здоровыми, не позволить политическим противоречиям разорвать семьи и друзей», - отметил Гайдук.

По его словам, украинские военные моряки, не применяя оружие, демонстрируют «всем лишь одно – мы любой ценой пытаемся не допустить кровопролития и жертв среди мирного населения».

Как отметил Гайдук, переговоры между военными руководителями, с руководством города уже проводятся. Он выразил веру в то, что «и политические лидеры, от решений которых зависит дальнейшее развитие событий, смогут проявить мудрость и ответственность».