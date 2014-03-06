ОБСЕ отправит в Украину миссию из 40 военных

В Украину направляются 40 наблюдателей из 21 страны ОБСЕ. Об этом говорится в пресс-релизе организации, передает Еспресо.TV.

Дополнительный персонал направили Австрия, Исландия и Италия.

Отметим, ранее сообщалось, что в Украину отправились 35 наблюдателей ОБСЕ из 18 стран - участниц ОБСЕ.

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Ожидается, что миссия ОБСЕ продлится с 5 по 12 марта и начнется с посещения наблюдателями Одессы.

"Я надеюсь, что визит военных наблюдателей поможет в деэскалации напряженности в Украине. Обеспечив объективную оценку фактов на месте, ОБСЕ сможет лучше способствовать политическому урегулированию нынешнего кризиса путем диалога", - сказал генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.