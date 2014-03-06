Замглавы ООН проинформирует Совет Безопасности о ситуации в Украине

Совет Безопасности ООН соберется в четверг на очередные консультации по Украине - о ситуации в стране доложит замглавы всемирной организации Ян Элиассон, следует из уведомления нынешнего председателя Совбеза, постоянного представителя Люксембурга Сильви Лукас. Об этом сообщают РИА Новости.

Консультации пройдут в закрытом режиме в 14.30 (21.30 по киевскому времени). По телефонной связи из Киева о ситуации в Украине СБ ООН доложит первый заместитель генерального секретаря всемирной организации Ян Элиассон.

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В среду он таким же образом связывался с журналистами в штаб-квартире ООН, сообщив об инциденте со спецпосланником генсека Робертом Серри в Крыму. Его машину в Симферополе остановили вооруженные люди, которые потребовали от Серри покинуть Крым.

Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов заявил ранее РИА Новости, что представители ООН, находящиеся на территории Крыма, приехали без приглашения и не предупредили о своем визите власти автономии.