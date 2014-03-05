Спецпредставитель ООН после инцидента с захватом в Крыму вылетает в Киев - МИД

Об этом со ссылкой на Представительство МИД Украины в Симферополе сообщил департамент информационной политики МИД Украины.

Серри ближайшее время планирует вылететь из АР Крым, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины нет информации о том, что старший советник Генерального секретаря ООН Роберт Серри освобожден.

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Об этом сообщил директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

Отвечая на вопрос о том, отвечает ли действительности информация, которая появилась в Интернете, что Серри прекращает свою миссию в Крыму, Перебыйнис сказал: “Мы не можем подтвердить информацию, что он прекратил и возвращается назад, как и то, что его освободили”.

“Не можем подтвердить, что он освобожден. У нас пока такой информации нет. У нас другая информация - с ним не было связи до недавних пор. Сейчас пытаемся получить достоверную информацию, что сейчас с ним происходит”, - добавил он.

Ранее МИД Украины на своей странице в “Фейсбук” сообщал, что вооруженные люди захватили в Симферополе Старшего советника Генсека ООН Серри.

“Серри только что сообщил, что его автомобиль в Симферополе заблокировали неизвестные вооруженные люди в униформе и сообщили, что у них команда отвезти его в аэропорт. Он отказался ехать и сейчас его захватили и удерживают неизвестные фактически как заложника”, - написал директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис.

Только что очевидцы инцидента сообщили УНИАН, что Серри освобожден.

По их словам, люди в гражданском и с георгиевскими лентами заблокировали машину Серри, когда он собирался ехать в гостиницу, где его ожидали журналисты, и потребовали от него забираться в аэропорт.

Серри пошел пешком, в итоге оказался в кафе-магазине, где опять же был блокирован активистами так называемой «самообороны Крыма».

Спустя некоторое время журналисты, которые прибыли из гостиницы в этот магазин, стали свидетелями освобождения советника Генсека ООН. Туда также приехало несколько автомобилей милиции.

По последним данным, с посланником все нормально, сейчас его местонахождение неизвестно. По некоторым данным, он в сопровождении милиции следует в аэропорт.