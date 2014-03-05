В Крыму на территории воинской части задержали российского солдата

19:08, 05 марта 2014
Политика
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Украинские военные задержали на территории своей воинской части российского солдата.

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Об этом сообщает на своей странице в Facebook депутат от  партии "Батькивщина" Владимир Арьев.

"Украинские военные задержали на своей территории в/ч одного "зеленого человечка". Российский военный с характерной фамилией Медведев. Родом из Йошкар-Олы. Доказательства интервенции РФ. Шойгу - лжец", - написал он на своей странице. 

Facebook Владимир Арьев

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