В Крыму на территории воинской части задержали российского солдата

Об этом сообщает на своей странице в Facebook депутат от партии "Батькивщина" Владимир Арьев.

"Украинские военные задержали на своей территории в/ч одного "зеленого человечка". Российский военный с характерной фамилией Медведев. Родом из Йошкар-Олы. Доказательства интервенции РФ. Шойгу - лжец", - написал он на своей странице.