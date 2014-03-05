МВД привлекало спецподразделение "Омега" против мирных митингующих 1 декабря - Деревянко

Об этом написал народный депутат Украины Юрий Деревянко (внефракционный) на своей странице в “Фейсбук”.

По его словам, это стало известно в процессе судебного разбирательства дела в отношении экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.

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Как напомнил депутат, “спецподразделение "Омега" - это милицейский спецназ для борьбы с терроризмом!!! Укомплектованный десантниками, боевыми пловцами и специалистами по горной подготовке”.

“Это те нелюди, которые раздели митингующего и глумились над ним на ул. Грушевского”, - пишет Деревянко.

Деревянко также разместил на своей странице документы, где показано, какие подразделения и где размещались по центру Киева.