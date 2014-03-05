В Одессу прибыли 80 боевиков для захвата обладминистрации - «Евромайдан-Одесса»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», такая информация им «поступила из надежного источника».

«Им нужно отработать российские деньги. По нашим данным, несколько сот человек собираются взять штурмом областную администрацию. Мы сообщили об этом в милицию. Заместитель начальника Главного управления МВД в Одесской области Дмитрий Фучеджи сказал, что согласно законодательству, милиция может применить в отношении них санкции лишь после совершения ими конкретных противоправных действий», - сообщили в пресс-службе.

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В ней также заявили, что сейчас в городе находится много российских журналистов, задачей которых может являться подача материалов о «якобы ущемленном русскоязычном населении, штурмующем здание и просящем ввести российские войска».