Украинские пограничники возобновили работу в пункте пропуска «Крым».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщалось раньше, вечером 4 марта около 35 вооруженных лиц ворвались в пункт пропуска «Крым». После неравного силового противостояния, угрожая применить оружие, нападавшие заблокировали работу украинских правоохранителей. В составе смены пограничных нарядов было 15 пограничников, из них - 7 женщин.

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Впоследствии в пункт пропуска прибыл начальник отдела пограничной службы «Керчь» и группа реагирования, которые после переговоров с российскими военнослужащими возобновили работу пункта пропуска. Всего за текущие сутки на данном пункте пропуска украинскими пограничниками были оформлены 544 человека.

«Данный факт является еще одним подтверждением того, что на личный состав Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины постоянно осуществляется психологическое давление, а именно: применяется физическая сила, раздаются угрозы, осуществляется шантаж. Несмотря на это, личный состав не покидает мест несения службы, а также, не сложив оружие, продолжает выполнять задачи по охране государственной границы и остается верным Присяге и украинскому народу», - отмечается в сообщении.