Тимошенко: Янукович - преступник, его нужно привлечь к уголовной ответственности

Об этом она заявила во время интервью с телерадиокомпанией Великобритании ВВС, отвечая на вопрос относительно заявлений Путина о легитимности Януковича.

"Это желание Путина, чтобы так было, которое совершенно не соответствует реальности. После кровавых разборок со своим собственным народом Янукович не может быть легитимным президентом. Он - преступник, который должен быть привлечен к уголовной ответственности за убийство мирных людей", - сказала она.

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"Сейчас делается еще одна попытка вернуть в Украину кровавого диктатора Януковича, и он приедет еще более зависимым от Кремля, чем он туда уезжал. Украинский народ, новая власть Украины этого не допустят ни за какие уступки", - считает Тимошенко.