Тимошенко: газовое соглашение 2009 года должно действовать в дальнейшем

Об этом заявила бывший премьер-министр Юлия Тимошенко в интервью британской телерадиокорпорации BBC, передает ИТАР-ТАСС.

"Вопрос цены на газ для Украины - это вопрос ее свободы, Киев должен платить за него рыночную цену", - считает Тимошенко.

"Это позволит нам не только минимизировать потребление российского газа в Украине, но и иметь стимул сделать полную модернизацию наших технических возможностей, топливно-энергетической системы, которая позволит почти не потреблять российский газ", - подчеркнула экс-премьер.

Во вторник, 4 марта, глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что общая сумма задолженности Украины за российский газ составляет 1 млрд 529 млн долларов.

По его словам, из общей задолженности за поставленный в 2013 году газ Украина погасила лишь 1 млрд 300 млн долларов - "чуть менее 50%" всей суммы долга.