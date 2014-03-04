СМИ: Мародеры под видом самообороны грабят покинутые особняки

В бывшие имения власть имущих неизвестные с оружием не пускают даже самооборону. Крепкие ребята в масках и камуфляже представляются представителями "Правого сектора", однако не пускают в роскошные домов никого, говорится в сюжете программы "Гроші".

Например, внутри поместья экс-генпрокурора Виктора Пшонки патрулируют люди в камуфляже и с оружием. Они представляются представителями "Правого сектора", однако внутрь не пускают даже самооборону, обращаются с гостями очень вызывающе и даже активно вывозят вещи из зданий. Съемочная группа "Грошей" стала свидетелем того, как из двора экс-генпрокурора Пшонки выехала машина и быстро исчезла в неизвестном направлении.

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"Много людей, которые называют себя самообороной, которые, на самом деле, не имеют отношения к самообороне, захватывают помещения. Типа, передают их общине города. На самом деле, до передачи общине города бывает разграбление, и это все спихивается на сотни самообороны", - жалуется сотник 31-й сотни самообороны Валерий Билык.

Неизвестные воры под видом самообороны начали ломиться и в дома обычных людей. Так, недавно неизвестных ворвались в частные домов на Оболонской набережной и начали грузить в машины имущество жителей. На тревожный сигнал выехала охрана, однако парни в камуфляже легко разоружили ее.

Где они теперь, неизвестно, как и то, они ограничатся ли они двумя-тремя домами. Интернет взрывается множеством объявлений об участии майдановцев в ограблении имений. Во время подготовки сюжета к журналистам "Грош" поступило 17 сообщений о захвачены и разграблены неизвестно кем дома чиновников, бизнесменов и политиков.

Ни милиция, ни отряды самообороны не способны контролировать в полном объеме сложившуюся ситуацию.