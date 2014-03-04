"Руки прочь от Украины!": несколько сотен россиян митингуют под Минобороны в Москве
Несколько сотен россиян вышли к зданию Министерства обороны РФ в Москве против введения российских войск в Украину.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, люди собрались, чтобы высказать категорическое отрицательное отношение к возможности принятия решения Президентом РФ Владимиром Путиным ввести войска в Украину.
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Перед входом в храм у здания Минобороны люди выпустили в небо несколько десятков белых голубей - птиц, символизирующих мир.
Некоторые пришли с плакатами: «Руки геть від України», «Войска - вон из Крыма».
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Полиция постоянно предупреждает, что акция не согласована с городскими властями, и задерживает людей с плакатами. На данный момент задержано около 10 человек.
Возле Министерства обороны усилены меры безопасности - припарковано не менее 10 автобусов с московским «Омоном» и автозаками.