Восстановление сгоревшего Дома профсоюзов обойдется в сотни миллионов гривен – эксперт

Об этом агентству УНИАН сообщил глава совета директоров Конфедерации строителей Украины (КСУ) Александр Ротов.

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«Пока сложно оценить убыток от пожара в Доме профсоюзов, но я думаю, что мы в ближайшее время будем иметь туда допуск и оценим последствия пожара. Но это сотни миллионов гривен», - сказал Ротов, отметив, что в здании нарушены несущие конструкции и разрушены внутренние перекрытия.

Он также отметил, что фасад Дома профсоюзов должен быть восстановлен в том виде, каким он был до пожара.

«Данное здание является известным архитектурным объектом и внесено в архитектурный облик Киева, поэтому фасад здания останется прежним, а внутренняя планировка может поменяться. Возможно, это здание будет переформатировано, и там будет располагаться не Дом профсоюзов, а что-то другое», - добавил Ротов.

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При этом, по мнению главы совета директоров КСУ, решать вопрос восстановления здания и его дальнейшей эксплуатации должно правительство.

«Я думаю, что восстановлением здания должно заниматься правительство. Правительство должно принять решение по дальнейшей эксплуатации этого здания (то есть, что там будет располагаться), и уже исходя из этого разработать проект реконструкции, определить ее стоимость и найти средства для соответствующих работ. Определить компанию или группу компаний, которая будет проводить работы по восстановлению Дома профсоюзов, нужно путем открытого тендера», - резюмировал Ротов.

Как сообщал УНИАН, после отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале текущего года стычки протестующих с силовиками переросли в вооруженное противостояние, в ходе которого в центре Киева погибло около 100 человек. Столичный Дом профсоюзов, расположенный на Майдане Незалежности, использовался активистами как штаб Национального сопротивления. Во время штурма Евромайдана в ночь с 18 на 19 февраля сотрудники силовых структур подожгли Дом профсоюзов для того, чтобы выкурить оттуда протестующих.