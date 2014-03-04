Путин об отказе лидеров G7 приехать в Сочи: «Если они не хотят приезжать, ну не надо»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

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«Что касается «восьмерки», я не знаю. Мы готовимся к «восьмерке», готовы будем у себя принять наших коллег. Если они не хотят приезжать, ну не надо», - сказал Путин.

Отвечая на вопрос, ожидал ли он такой жесткой реакции на действия России со стороны западных партнеров, Путин сказал: «По поводу ожидаемой реакции, будет ли «восьмерка» и по поводу разговоров. Наши разговоры носят конфиденциальный характер, а некоторые проходят даже по закрытым линиям. Поэтому я не считаю себя вправе обнародовать, что и как мы обсуждали со своими партнерами. Но я сошлюсь на некоторые публичные заявления своих коллег из западных стран и, не упоминая по именам, прокомментирую их в целом».

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При этом Путин начал очередной раз объяснять позицию РФ.

«На что мы обращаем внимание? Нас часто обвиняют в нелегитимности наших действий, а когда я задаю вопросы: «А вы считаете, что все у вас легитимно? - они говорят: «Да». Приходится напомнить действия Соединенных Штатов в Афганистане, в Ираке, в Ливии, где они действовали либо вообще без всяких санкций Совета Безопасности ООН, либо извратили содержание этих резолюций, как это было в Ливии. Там, как известно, была прописана только возможность закрыть небо для полетов правительственной авиации, а все закончилось бомбежками и участием спецназа в наземных операциях», - сказал Путин.

«Наши партнеры, особенно в Соединенных Штатах, всегда ясно, четко для себя формулируют свои геополитические и государственные интересы, преследуют их очень настойчиво, а потом, руководствуясь известной фразой: «Кто не с нами, тот против нас», подтаскивают под себя весь остальной мир. А кто не подтаскивается, того начинают сразу тюкать, и в конце концов, как правило, дотюкивают», - заявил Путин.

По его словам, Россия хочет действовать исключительно легитимно.

«Мы исходим из другого, мы исходим как раз из того, что мы действуем исключительно легитимно. И я сам всегда выступал за соблюдение норм международного права. Еще раз хочу подчеркнуть, мы считаем, что если мы даже примем решение, если я приму решение об использовании Вооруженных сил, то оно будет легитимным, полностью соответствующим и общим нормам международного права, поскольку у нас есть обращение легитимного президента, и соответствующим нашим обязательствам, в данном случае совпадающим с нашими интересами по защите тех людей, которых мы считаем близко связанными с нами и исторически, и в смысле общей культуры, связанными тесно в экономическом плане», - заявил он.

По его словам, защита людей соответствует российским национальным интересам.

«Это гуманитарная миссия. Мы не претендуем на то, чтобы кого-то порабощать, кому-то диктовать что-то. Но, конечно, мы не сможем остаться в стороне, если увидим, что их начинают преследовать, уничтожать, подвергать издевательствам. Очень бы хотелось, чтобы до этого не дошло», - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

С 27 февраля вооруженные формирования без опознавательных знаков начали блокировать и захватывать военные и государственные объекты в Крыму. Крымские власти признают, что эти захватчики – российские военные.

2 марта Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о необходимости полностью исключить использование вооруженных сил России в ходе урегулирования внутриполитического кризиса в Украине, так как решение Совета федерации о вводе войск принято на основании ложной информации. В частности подчеркивается, что информация о нападениях, беспорядках и убийствах на территории Крыма недостоверна и преувеличена. По свидетельству находящегося в Крыму члена СПЧ Андрея Юрова, жертв и раненых среди мирного населения и военнослужащих, о которых говорилось на заседании Совета федерации, в последние два дня не было.

Также эту информацию опровергал генконсул России в Симферополе.

3 марта страны "Большой семерки" в совместном заявлении осудили вторжение России на территорию Украины и отменили подготовку к саммиту "Большой восьмерки" в Сочи, запланированному на июнь.

"Мы, лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также президент ЕС и президент Еврокомиссии, совместно осуждаем очевидное нарушение Российской Федерацией суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении "Большой семерки".