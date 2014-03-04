С 4 по 21 марта МВД будет собирать у населения незаконное оружие

Министерство внутренних дел Украины с 4 по 21 марта принимает меры по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и специальных средств, в том числе неправомерной изъятых у правоохранительных органов и специальных служб.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте общественной безопасности МВД Украины.

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Незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатки – это преступление, за которое законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Однако граждане, добровольно обратившиеся в милицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и спецсредств, которые хранятся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.