Переговоров на высшем уровне с Украиной не будет, там нет Президента - Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил Президент России Владимир Путин сегодня журналистам в Москве.

«А на высшем уровне у меня нет партнера там. Там нет Президента. И быть не может до всеобщих выборов», - сказал Путин.