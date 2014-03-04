Переговоров на высшем уровне с Украиной не будет, там нет Президента - Путин
14:42, 04 марта 2014Политика
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Переговоров на высшем уровне с Украиной не будет, там нет Президента.
Переговоров на высшем уровне с Украиной не будет, там нет Президента - Путин
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил Президент России Владимир Путин сегодня журналистам в Москве.
«А на высшем уровне у меня нет партнера там. Там нет Президента. И быть не может до всеобщих выборов», - сказал Путин.
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