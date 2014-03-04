Генерал украинской армии призвал Шойгу прекратить действия россиян в Крыму

«Ситуация в Крыму сегодня крайне тяжелая. Стоит вопрос сохранения территориальной целостности Украины. Мы уже в той фазе, когда с минуту на минуту может начаться противостояние.

Я сейчас нахожусь в Крыму и хочу обратиться к министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову. За 22 года независимости Украины у нас не было разработано ни одного плана по отражению агрессии со стороны России – мы просто никогда не рассматривали такую ситуацию",- говорится в обращении.

"Мы готовы к диалогу, чтобы и дальше честно смотреть друг другу в глаза», - заявил народный депутат, экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук.

Народный депутат Александр Кузьмук выехал в Крым сегодня утром после заседания депутатской группы «Экономическое развитие».

Ранее, экс-министр обороны предлагал Верховной Раде провести выездное заседание в Крыму.