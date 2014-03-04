В Крыму 29 семей хотят временно переехать во Львовскую область

Во Львовскую область по телефону горячей линии областного совета уже выразили желание приехать для временного проживания 29 семей из Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, по состоянию на 12.00 час 4 марта во Львовскую область по телефону горячей линии облсовета выразили желание приехать из Крыма для временного проживания 29 семей, а это 105 человек, из которых 45 – дети.

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„К этому времени из Крыма выехали 20 людей с целью временного проживания на Львовщине. Из них 8 взрослых и 12 детей. Это жители Симферополя, Севастополя, Ялты, Керчи, Джанкоя. Завтра они прибудут во Львов около 14.00”, - информирует пресс-служба.

Решается вопрос об обеспечении детей, которые прибудут на Львовщину из Крыма, образовательным процессом в общеобразовательных учебных заведениях.

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„На телефон горячей телефонной линии Львовского областного совета обратились 46 жителей Львовской области, из них 15 львовян, которые готовы принять 175 крымчан. Свое согласие принимать жителей Крыма также заявили руководители гостиниц и санаториев курортных городов Трускавца и Моршина, поселков Схидныци, Немирова и других населенных пунктов Львовской области”, - информирует пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в ночь на четверг, 27 февраля, неизвестные с оружием захватили здания Верховной рады автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над зданиями флаги России. В этот же день на подъездах в Симферополь была замечена колонна с 40 БТР, а также появилась информация о переброске вооруженных сил РФ на территорию Крыма.

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1 марта Совет Федерации России единогласно одобрил предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.