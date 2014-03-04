Путин: Необходимости вводить войска в Украину нет, но такая возможность есть

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

«По поводу ввода войск и использованию войск: пока такой необходимости нет, но возможность такая есть», - сказал Путин.

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Он заверил, что российские военные учения, которые провела российская армия не связаны с событиями в Украине. По его словам, учение планировались ранее, но не объявлялись, так как это внезапная проверка войск и они направляются в места постоянной дислокации.

«Что может послужить основанием для использования вооруженных сил? Это крайний случай», - сказал Путин и добавил, что у России есть обращение Виктора Януковича об использовании армии для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины.

«Мы видим разгул неонацистов, националистов, антисемитов, которые сейчас происходят в некоторых частях Украины, в том числе в Киеве», - заявил Путин.

«Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного Президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем это вполне легитимным», - заявил Путин.

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«Мы исходим из того, что мы действуем исключительно легитимно. Я сам всегда выступал за соблюдение норм международного права. Еще раз хочу подчеркнуть: мы считаем, что если я приму решение об использовании вооруженных сил, то оно будет легитимным, полностью соответствующим общим нормам международного права, поскольку у нас есть обращение легитимного Президента, и соответствующим нашим обязательствам. И в данном случае совпадает с нашими интересами по защите тех людей, которых мы считаем близко связанными с нами и исторически, и общей культурой, в экономическом плане», - добавил Путин.