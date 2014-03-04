Подозреваемых в сепаратизме уже предупредили об ответственности - источник

Служба безопасности вынесла официальные предупреждения семи подозреваемым в сепаратизме лицам в Луганской, Донецкой, Харьковской областях и АР Крым в рамках уголовного производства по статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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Об этом УНИАН сообщили источники в СБУ.

Указанная статья предусматривает срок наказания до 12 лет лишения свободы.