Депутаты предлагают предоставить украинским военным в Крыму статус участников боевых действий

Народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко считает, что украинским военнослужащим, которые сейчас находятся в Крыму, необходимо предоставить статус участников боевых действий и соответствующие социальные гарантии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время выступления в Верховной Раде.

Геращенко подчеркнула, что государство провинилось перед украинской армией.

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“Мы просим председателя Верховной Рады Украины сегодня дать поручение Бюджетному комитету - пересмотреть этот нищий украинский бюджет, все эти статьи расходов, которые могут быть направлены на финансирование украинской армии, чтобы поднять это финансирование”, - сказала депутат.

Кроме того, Геращенко подчеркнула необходимость обратиться в Кабинет министров с просьбой внести изменения в постановление, которое определяет “участников боевых действий”.

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“Наши ребята в Крыму в эти дни были участниками боевых действий, и они, все военные, которые служат в Крыму, во всех тех гарнизонах, должны получить соответствующий статус”, - убеждена Геращенко.

По ее словам, им должен быть засчитан один день за три дня несения службы, и они срочно должны получить все социальные и финансовые гарантии.

Депутат также обратилась к жителям Крыма, особенно военным, которые хотели бы сегодня вывезти свои семьи, и отметила, что ряд областей и городов готовы предоставить соответствующую помощь.

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Кроме того, она попросила председателя ВР, и.о. Президента Александра Турчинова “исправить ошибку” и отменить указ о назначении Михаила Болотских председателем Луганской облгосадминистрации, поскольку, как она утверждает, этот человек “причастен к Антимайдану, где убивали наших ребят”.