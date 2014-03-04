Коммунисты отказываются голосовать в ВР из-за блокирования офиса партии

Фракция Коммунистической партии Украина не будет голосовать до тех пор, пока не будет освобожден главный офис КПУ и не прекратится преследование коммунистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат от КПУ Адам Мартынюк.

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“До тех пор, пока не будет освобожден наш офис, до тех пор, пока не прекратятся преследования коммунистов, фракция КПУ не будет голосовать в Верховной Раде Украины”, - сказал он.

Мартынюк призвал “временную власть” гарантировать всем политическим силам их демократические права. “Осуждаем нападение и уничтожение главного офиса КПУ и попытку запрещения КПУ и других партий”, - заявил он.