Коммунисты отказываются голосовать в ВР из-за блокирования офиса партии
Народный депутат от КПУ Адам Мартынюк призвал “временную власть” гарантировать всем политическим силам их демократические права.
Фракция Коммунистической партии Украина не будет голосовать до тех пор, пока не будет освобожден главный офис КПУ и не прекратится преследование коммунистов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат от КПУ Адам Мартынюк.
Читайте такжеВ Виннице митингующие захватили офис КПУ и сожгли партийную символику
“До тех пор, пока не будет освобожден наш офис, до тех пор, пока не прекратятся преследования коммунистов, фракция КПУ не будет голосовать в Верховной Раде Украины”, - сказал он.
Мартынюк призвал “временную власть” гарантировать всем политическим силам их демократические права. “Осуждаем нападение и уничтожение главного офиса КПУ и попытку запрещения КПУ и других партий”, - заявил он.