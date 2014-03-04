Только ВР может принимать решение о введении войск в Украину - Турчинов

Только Верховная Рада, в соответствии с Конституцией, может принимать решение о введении войск на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента и.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов, комментируя вчерашнее сообщение представителя России в Совете безопасности ООН на заседании Совбеза ООН, что экс-президент Виктор Янукович якобы обратился к РФс просьбой о введении российских войск на территорию Украины.

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Турчинов подчеркнул: “В соответствии с Конституцией Украины и украинским законодательством, только Верховная Рада Украины и лишь Верховная Рада Украины может принимать решение в случае необходимости о введении иностранных войск на свою территорию”.

Он прибавил, что это “исключительно компетенция парламента Украины”. “И никакие провокации не могут применяться под прикрытием заявления любого гражданина, даже экс-президента”, - отметил Турчинов.

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Как сообщал УНИАН, 3 марта на заседании Совета безопасности ООН представитель России в Совбезе ООН Виталий Чуркин заявил, что Янукович попросил Президента РФ Владимира Путина ввести войска в Украину.

Чуркин продемонстрировал якобы письмо Януковича от 1 марта с соответствующим обращением. В письме Янукович утверждает, что в Украине произошел захват власти, и Украина якобы оказалась на пороге гражданской войны, а также что в Украине царят хаос и анархия. Также говорится, что якобы жизнь и безопасность, права людей на юге, востоке и в Крыму под угрозой, люди преследуются по политическим и языковым признакам.

Чуркин отметил, что именно это побудило использовать вооруженные силы РФ для восстановления справедливости.

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Представитель США в СБ ООН поставила под сомнение слова представителя России, отметив, что слова расходятся с действительностью. «Если послушать российского представителя, можно подумать, что московская власть является бригадой быстрого реагирования для Совета по правам человека, и выступление не основывается на фактах реальности», - отметила она.

С подобной позицией выступили и представители Франции и Великобритании. Представитель Великобритании, в частности подчеркнул, что после своих действий, которые нарушают международное законодательство, Россия не должна удивляться политическим и экономическим санкциям.