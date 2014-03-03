Турчинов гордится украинскими военными, которые служат в Крыму

Об этом он сказал на брифинге для прессы.

Говоря о наращивании присутствия войск Российской Федерации на территории Крыма, Турчинов отметил, что эти военные прибегают к блокированию военных объектов украинской армии, внутренних войск. Турчинов рассказал, что сегодня имел телефонные разговоры с командирами воинских частей, дислоцирующихся в Крыму.

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«Даже в этих очень сложных условиях, когда военные части находятся в окружении русских войск, провокаторов, которые постоянно пытаются создавать ситуации, чтобы было использовано оружие, у наших офицеров, сержантов, солдат остается высокий боевой дух, остается вера в собственную страну, остается уверенность в том, что даже в этих сложных условиях победа будет за правдой, за Украиной», - отметил и.о. Президента.

Он поблагодарил всех, кто в таких сложных условиях противодействует провокациям, противостоит блокаде и пропаганде, которая развернута в Крыму против украинской власти.

«Наши военные, как вооруженных сил так и внутренних войск, наши офицеры, сержанты, солдаты мужественно выполняют свой долг, оставаясь верными стране, и украинскому народу, которому они давали присягу - мы поддерживаем их, мы все вместе с ними», - подчеркнул Турчинов.

По его словам, очень опасная ситуация сложилась вокруг ВМС Украины. «Российские военные заблокировали в севастопольских бухтах наши военные корабли, они заблокировали выходы из этих бухт. И сейчас, в течение всего дня, постоянно раздаются угрозы, что если наши моряки не сдадут корабли, не сложат оружие, то они будут «по-пиратски» захватывать наши военные корабли», - отметил и.о. Президента.

Он рассказал, что сегодня общался с руководством корвета ”Тернополь” и они ему сказали, что когда «Майдан без оружия смог обороняться против вооруженных преступников, неужели мы не будем брать с них пример и сдадим свой корабль». Турчинов подчеркнул, что командиры и матросы готовы защищать свои корабли. «Потому что они защищают Украину, потому что агрессия, которая сегодня надвигается на наше государство, должна быть остановлена, и я с огромным уважением отношусь к их мужеству», - подчеркнул Турчинов.