Керри призывает Россию сотрудничать с новым украинским правительством

18:34, 03 марта 2014
Политика
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Госсекретарь США Джон Керри призывает Россию сотрудничать с новым украинским правительством и уверяет, что для решения проблем Госдепартамент готов тесно сотрудничать с МИД России.

Джон Керрі / REUTERS

Об этом написал в своем Twitter Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джефри Пайєтт.

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"Призываем Россию сотрудничать с правительством Украины. США готовы тесно сотрудничать с МИД РФ для решения проблем", - цитирует госсекретаря посол.

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