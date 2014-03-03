Керри призывает Россию сотрудничать с новым украинским правительством
18:34, 03 марта 2014Политика
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Госсекретарь США Джон Керри призывает Россию сотрудничать с новым украинским правительством и уверяет, что для решения проблем Госдепартамент готов тесно сотрудничать с МИД России.
Джон Керри / REUTERS
Об этом написал в своем Twitter Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джефри Пайєтт.
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"Призываем Россию сотрудничать с правительством Украины. США готовы тесно сотрудничать с МИД РФ для решения проблем", - цитирует госсекретаря посол.
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