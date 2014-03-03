Керри призывает Россию сотрудничать с новым украинским правительством

Об этом написал в своем Twitter Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джефри Пайєтт.

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"Призываем Россию сотрудничать с правительством Украины. США готовы тесно сотрудничать с МИД РФ для решения проблем", - цитирует госсекретаря посол.