Украинские военные ожидают вторую попытку штурма штаба ВМС в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис.

По его словам, сегодня была совершена первая попытка захвата штаба украинских ВМС вооруженными людьми, и, по имеющейся информации, ожидается еще одна попытка.

Перебейнос отметил, что спецподразделения российских войск продолжают попытки захвата военных и пограничных объектов в Крыму, ставя украинским военнослужащим ультиматумы о добровольной сдаче в течение трех часов или до 18.00 сегодня.

Кроме того, оперативные сотрудники ФСБ России, одетые в гражданскую одежду, которые прибывают до или после захвата органов управления, осуществляющих фильтрационные мероприятия, активно ведут попытки вербовки персонала, в ультимативной форме требуют персональные данные оперативных сотрудников, а также выдвигают настойчивые предложения по сотрудничеству, осуществляют угрозы относительно невозможности оставаться в Крыму в случае отказа от таких предложений, делают попытки подкупа.

Но, заявил Перебийнис, военнослужащие продолжают выполнять свои функции, пограничники отслеживают надводную обстановку, контролируют проводку судов, несмотря на умышленное уничтожение органов связи, систем управления.

По его словам, продолжается сбор информации, сохраняется контроль над ситуацией.