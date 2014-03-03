Австралия отменяет правительственные контакты с РФ из-за Украины

Министр торговли Австралии Андрю Робб отменил сегодня планируемый визит в Россию в знак протеста против российского вторжения в Украину. Также отменен визит в Австралию секретаря Совета национальной безопасности России Николая Патрушева

Как пишет Радио Свобода, об этом сообщил премьер-министр Австралии Тони Абботт.

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«Россия должна отступить. Она должна вывести свои войска из Украины, и народ Украины должен иметь право самостоятельно решать свое будущее», – отметил премьер, выступая в парламенте.

«Неспровоцированной агрессии не должно быть места в нашем мире», – сказал он.

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Кроме того, сегодня в Министерство иностранных дел и торговли Австралии вызвали посла России Владимира Морозова для получения объяснений относительно действий его страны в Украине.

По сообщениям австралийских СМИ, в ответ посол заявил, что вся критика действий российских военнослужащих в Крыму – это «антироссийская истерия», что никакого вторжения не было, а в Крыму действуют только стихийно созданные «отряды самообороны», и что Россия «не будет терпеть преследований соотечественников в Крыму».