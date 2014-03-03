В Крыму неизвестные пытались взять под контроль тюрьмы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС Украины, сегодня ориентировочно в 9.00 около 50 человек в гражданской одежде прибыли к административному зданию Управления ГПтС Украины. К указанной группе лиц вышел для общения и выяснения требований начальник управления генерал-майор внутренней службы Олег Гарчу.

От представителей группы лиц вышел гражданин в сопровождении нескольких человек, представившийся помощником по силовым вопросам самопровозглашенного председателя Совета министров АРК Сергея Аксенова и, продя в кабинет начальника управления, высказал требование последнему принести присягу на преданность «крымскому народу» или написать рапорт об увольнении с занимаемой должности.

Читайте такжеВ Госдуме зарегистрирован законопроект об аннексии КрымаВ ГПтС отмечают, что на эти требования Гарчу проинформировал, что принятие решения по его назначению или освобождению от должности относится к компетенции руководства Государственной пенитенциарной службы Украины, а поэтому оснований для написания рапорта об увольнении нет. При этом он добавил, что согласно законодательству выполняет задачи по обеспечению законности во время исполнения решений суда, изоляции осужденных и обеспечению надлежащего правопорядка на территории учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов.

Получив отрицательный ответ, представитель Аксенова выразил незаконное требование Гарчу покинуть служебное помещение управления, а первому заместителю начальника управления временно взять на себя исполнение обязанностей руководителя.

“Учитывая указанное выше, и для объективного освещения состояния дел информируем, что указанные выше требования группы лиц и гражданина, который, по его словам, является помощником по силовым вопросам Аксенова, являются незаконными и такими, что лежат не в правовом поле и как следствие могут дестабилизировать оперативную ситуацию в пенитенциарных учреждениях в целом по Украине”, - отмечается в сообщении.

В ГПтС заявляют, что согласно украинского законодательства и нормативно-правовых актов, основной задачей всех территориальных органов ведомства является исполнение решений судов относительно изоляции от общества лиц, которые нарушили законы Украины и признаны в судебном порядке виновными в совершении преступлений.

Органы и учреждения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины стоят на защите спокойствия и правопорядка всех законопослушных жителей государства, независимо от гражданства, национальности, вероисповедания или языка общения, что сейчас является чрезвычайно важным фактором обеспечения стабилизации ситуации в государстве, говорится в сообщении.

Пенитенциарная система Украины является централизованной формой управления и сбалансированной с учетом необходимости обеспечения функционирования учреждений исполнения наказаний всех уровней безопасности, чего нет в Крыму.

Кроме того, назначение начальника управления и его заместителей, а также освобождение их от должностей осуществляется руководством Государственной пенитенциарной службы Украины по согласованию с министром юстиции Украины (подпункт 13 пункт 10 указа Президента Украины от 06.04.2011 № 394) и председателями местных государственных администраций (подпункт 3 пункта 2 указа Президента Украины от 24.05.2013 № 307).

В настоящее время легитимным начальником Управления ГПтС Украины в АРК и городе Севастополе является Гарчу, который добросовестно выполняет свой долг и присягу на верность украинскому народу, отмечают в Пенитенциарной службе.