МИД Швеции: Военная сила не прибавит России друзей ни в Европе, ни в мире

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что политическое урегулирование ситуации в Крыму не будет скорым и не возможно без возвращения российских войск в места постоянной дислокации, а военная сила не прибавит России друзей ни в Европе, ни в мире.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Бильдт заявил журналистам перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел по обсуждению ситуации в Крыму.

Читайте такжеМИД Литвы: Мир не вынес уроков из войны РФ в Грузии в 2008 году

"Мы очень сурово осуждаем оккупацию, которая является агрессией России против Украины, как мы видим на фоне оккупации Крыма. Мы, конечно, хотели бы политического урегулирования, чтобы российские силы были выведены, и также чтобы была устранена угроза вторжения в целую Украину, как выражено в позиции Совета федерации", - сказал Бильдт.

"Трудно будет найти решение без вывода российских войск с территории независимой европейской страны", - сказал Бильдт, добавив, что не является оптимистом в отношении быстрого урегулирования.

Читайте такжеМИД Люксембурга: Крым не может быть ценой независимости Украины

"Многие в России поражены их военной силой. Но после какого-то времени они увидят ограниченность этой силы. Военная сила - не путь приобретения друзей в Европе и мире. Россияне это со временем увидят. Не сегодня, не завтра, не послезавтра, но они это все равно поймут", - сказал Бильдт.