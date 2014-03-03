Спецслужбы РФ в Крыму не дают пограничникам забрать личные дела

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Госпогранслужбы.

Как сообщают военнослужащие Азово-Черноморского регионального управления, вооруженные представители спецсужб, которые накануне заблокировали управление, в настоящее время держат под вооруженной охраной отдел кадров.

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В сейфах отдела хранятся личные дела персонала АзЧРУ ГПСУ.

Угрожая оружием, нападающие запрещают осуществлять выдачу личных дел офицерам-пограничникам, которые не изменили присяге на верность украинскому народу и не принимают их предложений о признании власти Крыма.