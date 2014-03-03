Страны G-7 обязались обеспечить финансовую поддержку Украине - заявление
В своем заявлении министры финансов стран G-7 подчеркивают, что переход к новой власти в Украине предлагает уникальную возможность ввести крайне необходимые рыночные реформы.
Министры финансов стран «Большой семерки» обязались обеспечить мощную финансовую поддержку Украине. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте Министерства финансов Германии.
«Мы внимательно следим за ситуацией в Украине. Переход к новой власти в Украине предлагает уникальную возможность внедрить крайне необходимы рыночные реформы, которые восстановят финансовую стабильность, раскроют экономический потенциал и позволят гражданам Украины эффективнее достигать своих экономических устремлений», - говорится в заявлении.
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Также его авторы отмечают: «Мы объединены обязательством обеспечить сильную финансовую поддержку Украине. В частности, мы считаем, что Международный валютный фонд остается лучшим подготовленным учреждением, чтобы помочь Украине решить свои неотложные экономические вызовы через политические консультации и финансирование, сосредоточенное на необходимых реформах».
Кроме этого министры финансов G-7 приветствуют то, что МВФ направляет на этой неделе делегацию в Украину для начала технических и политических дискуссий с украинской властью.
«Поддержка МВФ будет иметь решающее значение в раскрытии дополнительной помощи от Всемирного банка, других международных финансовых институтов, ЕС и двусторонних источников. Мы также одобряем мобилизацию скорой технической помощи для поддержки Украины в решении макроэкономических и антикоррупционных задач. Мы приветствуем участие других заинтересованных членов международного содружества», - отмечается в заявлении.