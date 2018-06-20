Украина объединяется «від Сяну до Дону»

Украину «від Сяну до Дону» объединила угроза введения в страну ограниченного контингента российских войск. Накануне, 1 марта, такие заявления прозвучали из уст официальных лиц России – Совет Федерации единогласно дал добро на подобные действия президенту РФ Владимиру Путину.

Украинцы восприняли это, фактически, как объявление войны. Поэтому в воскресенье, 2 марта, на улицы вышли везде – в Ровно и Львове, Ужгороде и Житомире, Полтаве и Одессе, Харькове и Киеве…

Юг взбунтовался против Путина: Прости, Вова, она выбрала другого

Самыми многочисленными митингами отметились те регионы Украины, которые, по мнению Кремля, как раз и нуждаются в защите российских военных. Так, в Херсоне, который находится в непосредственной близости от Крыма, и не понаслышке знает о странных блок-постах на Перекопском перешейке, на улицы вышло больше двух тысяч человек. На площади Свободы жители города скандировали: «Херсон – не Россия» и «Украина». В руках херсонцы держали иконы, плакаты «Путин – хватит!» и национальные флаги. «Мы не хотим, чтобы наши дети служили в российских войсках, чтобы наших детей посылали в горячие точки. Мы хотим жить в своей спокойной Украине», - рассказал один из активистов.

Кроме того, жители города, выступающие за целостность Украины, создали Херсонское народное украинское ополчение. Участники этой «самообороны», независимо от своих религиозных и политических симпатий, приняли решение защищать свой город, не допускать провокаций и призывов к сепаратизму. «Российское государство своими оккупационными действиями попирает права жителей Крымского полуострова, в частности, крымских татар. Всех херсонцев просим соблюдать спокойствие и помнить, что мы с вами на родной украинской земле, где в мире и согласии живут десятки национальностей Украины», - отметили ополченцы в своем заявлении к жителям города.

В частности, к тем, кто также вышел 2 марта на площадь Свободы, но с российскими флагами. Этих людей – представителей КПУ и членов организации КОБ (Концепция общественной безопасности) – насчитывалось около сотни. По их словам, они хотят видеть Херсон русским городом.

В соседней Николаевской области несколько тысяч человек также выходили на улицы «за» отделение от Украины Николаева, Херсона и Одессы. Но это было вечером 1 марта. На следующий день в городе Корабелов собралось около 10 тысяч человек – противников вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины. Среди них – ректоры николаевских университетов, директора и учителя местных школ, депутаты городского и областного советов, предприниматели, фермеры, спортсмены и студенты. Тот факт, что, в большинстве своем, николаевцы – русскоязычные, не помешал им спеть национальный гимн на украинском языке.

Аналогично провела свои выходные Одесса. В субботу около 2 тысяч человек собрались на пророссийский митинг, призывая горожан к неповиновению нынешней власти Украины. Главными требованиями митингующих стали: обязательный статус государственного для русского языка, проведение административно-территориальной реформы, создание вместо Одесской области края Новороссия, возможность выбирать губернатора и перераспределение бюджета (70% доходов оставлять в регионе). Активисты этого митинга (сторонники недавно освобожденного Верховной Радой депутата Игоря Маркова) оформили эти требования в ультиматум и дали Киеву неделю на решение всех этих вопросов.

На следующий день, в воскресенье, Одесса вышла на двадцатитысячный марш, а лозунги и требования за сутки изменились до неузнаваемости. Так, в воскресенье колонна, «вооруженная» государственными флагами Украины, начала шествие от памятника Дюку через Приморский бульвар, по Думской площади мимо здания мэрии, по улице Ришельевской к Генеральному консульству РФ.

Люди скандировали: «Одесса – не Россия!», «Нет войне!», «Путін – геть!», «Одесса, вставай!», «Слава Украине!», «Крым, Одесса – Украина!», «Путін, Янукович – нари будуть поруч!», «Крым, мы с тобой!» и другие. Впереди колоны участники марша развернули огромный плакат, на котором изображена географическая карта Украины, под ней – фото Путина и большая надпись: «Прости, Вова, она выбрала другого». Также одесситы принесли с собой чучело бывшего президента Украины Виктора Януковича. Другие участники акции несли большие плакаты с надписями: «Вільна людина – вільна Україна», «Путин, руки прочь от Украины», а по ходу движения колонны некоторые жители вывесили в окнах своих квартир государственные флаги Украины.

Активистка Зоя Казанжи призвала руководство города, области и силовых структур занять жесткую позицию по отношению к оккупационным действиям Путина. И обратилась к тем одесситам, кто приветствует происходящее в Крыму: «Нужно быть полным моральным деградантом, чтобы радоваться оккупации своей страны».

В свою очередь, депутаты Одесского горсовета заявили, что Одесса объединяет русских, украинцев, татар, евреев, болгар – представители этих национальностей проживают в Южной Пальмире. «Россияне – наши братья. А Путин хочет натравить бедного на бедного, обездоленного на обездоленного. Поделить всех по национальности и по языкам», - сказал депутат горсовета Александр Остапенко.

По окончанию мероприятия участники акции приняли меморандум «Мы против агрессии Путина»: «Одесса всегда была мирным процветающим городом, который не воевал, а торговал, пел, писал стихи и прозу, играл на скрипках и на нервах, но выступал против войны. Мы, одесситы, против агрессии в любом виде. Мы будем защищать свой свободный и мирный город от любого, кто посягает на самое святое – наших детей, наше море и нашу землю».

Также одесситы закрепили в своем меморандуме свой ключевой месседж: «Украина – единая и неделимая… Мы – один народ, несмотря на то, что говорим на разных языках или у нас разные политические взгляды. Мы все объединились под общим призывом – мы против агрессии Путина». Участники марша в Одессе заявляют, что Россия для них – это друзья и близкие, и никто с родственниками воевать не желает. Но жители Южной Пальмиры против агрессии президента РФ Владимира Путина и не намерены сдаваться.

К слову, сторонники политики Кремля в воскресенье также пытались проявить себя. Они на автомобилях отправились блокировать украинскую воинскую часть в Одесской области. Но, как позже сообщили сами военные, никакого блокирования не произошло.

Восток сказал свое слово: Единственный русский, побитый украинцем – Поветкин

Не менее впечатляющими стали антивоенные акции на Востоке Украины. Больше трех тысяч человек, независимо от политических взглядов и социального статуса, даже те, кто ранее выступал против Майдана, вышли с украинскими флагами под здание Запорожской областной госадминистрации на антивоенный митинг. Кроме государственных стягов, люди держали плакаты «Россия, руки прочь от Украины», «Запорожье – это Украина» и «Путин – уходи!». Одним из самых креативных плакатов стал небольшой листок с надписью: «Единственный русский, побитый украинцем – Поветкин». Это – ответ жителей Украины официальной позиции Москвы, прикрывающей незаконные передислокации российских военных в Крыму «гибелью русских». К слову, отсутствие этих смертей россияне сами же и опровергали.

Жители Запорожья, высказав свою позицию относительно возможного начала войны, обратившись к соседям из России с просьбами «Не надо нас защищать!», спели украинский гимн и символично выпустили в небо несколько десятков белых голубей мира.

В поддержку жителей Крыма и против войны митинговали в воскресенье и в Полтаве. По подсчетам местных активистов, на главную площадь вышел каждый 30-й житель города. «Преступление – сталкивать нас с нашими родственниками на войне. Мы не хотим воевать против своей родни в России. Но, в случае необходимости, мы возьмемся за оружие», - говорили полтавчане.

«Всегда боялись врагов с Запада, но никогда не ждали, что враги придут с Востока. У меня мама русская, а отец украинец, у жены – наоборот. Неужели славяне пойдут против славян?», - спрашивал кто-то на митинге.

В Днепропетровске за территориальную целостность Украины на улицы вышло около 15 тысяч человек - такого количества людей ни разу ни одна из последних акций в городе не собирала. Днепропетровцы, собравшиеся на площади перед зданием облгосадминистрации, держали в руках плакаты «Я русский и не нуждаюсь в защите Путина», «Путин, я русскоязычная, со мной все ок. Давай, до свидания!», «Россия, ты сошла с ума», «Русский друг, если прикажут, ты будешь стрелять?», «Нет войне!», государственные флаги Украины и скандировали «Украина – единая, неделимая!».

На Днепропетровском Вече выступали активисты местного Евромайдана, депутаты городского совета Днепропетровска, простые люди. В частности, жительница крымской автономии рассказала, что, по ее мнению, Россия своими нынешними действиями запугивает народ Крыма.

С этим мнением согласились другие участники акции, которые призвали Россию вывести войска с территории полуострова. В противном случае, днепропетровцы готовы браться за оружие и защищать Украину.

Инициативы простых граждан поддерживают и местные власти, которые создали единый координационный центр гражданского порядка и спокойствия при содействии руководства МВД, СБУ, областной прокуратуры, представителей власти, общественных организаций и политических партий региона.

Около 15 тысяч человек собрал и антивоенный митинг в Сумах. Горожане вышли на центральную площадь города с плакатами: «Мы – не рабы», «Руки прочь от Украины», «Нет войне, мы за мир», «Россия, останови Путина», «Путин, забери руки от Украины, они – в крови». Выступая перед митингующими, секретарь Сумского областного совета, и.о. городского головы Александр Лысенко подчеркнул, что «войны не хочет ни украинский, на российский народ». А также призвал сумчан забыть о партбилетах и становиться всем вместе на акции протеста под государственные флаги Украины.

В свою очередь, новоизбранный глава облсовета Николай Клочко сказал, что Украина – единая семья, что в области будет создан общественный совет и совет силовых структур «для четкой координации совместных действий». «Повода для паники нет. Представительные органы государственной власти и органы местного самоуправления прилагают все усилия для сохранения порядка и стабильности на территории области», - сказал он.

Также глава облсовета сообщил, что готовит обращение депутатов областного совета к депутатам соседних Белгородськой, Брянской и Курской областных дум «об осуществлении всех возможных действий ради соблюдения норм международного права и принципов европейской безопасности, недопущения дестабилизации ситуации на границе с Сумской областью и сохранения территориальной целостности Украины». «Призываю всех жителей Сумщины, руководителей политических сил, общественных организаций к сохранению спокойствия, мира и недопущению каких-либо, которые дестабилизируют ситуацию в стране и на территории области. Станем вместе на защиту украинской государственности», - подчеркнул Клочко.

В отличие от Сум, в Харькове выходные прошли не так спокойно. В субботу, в ходе митинга «За Харьков», произошла стычка с активистами местного Майдана. Участники двух разных акций сначала бросали друг в друга палки, потом – драться. В ходе развития потасовки был использован слезоточивый газ. Позже участники вече «За Харьков» ворвались в здание ОГА, где находились участники Майдана. В здании администрации были слышны выстрелы, над входом в помещение подняли флаг России – как позже выяснилось, один из флагов поднял «турист» из Москвы. По официальным данным в субботу на площади Харькова пострадали 97 человек.

Тем не мене, на следующий день у памятника Шевченко на улице Сумской харьковчане собрались на антивоенный митинг. Несколько сотен человек держали национальные флаги и плакаты с надписями «Путин, руки прочь от наших детей!», «Нет войне!», «Путин, вон из Украины!», «Путин, я русская, пошел вон», «РФ ТВ – пропаганда», «Харьков – это Украина. Защитим!», «Мы против агрессии», «Восток и Запад вместе». По словам депутата Харьковского облсовета от фракции «Батькивщина», руководителя Харьковского Штаба национального сопротивления Ивана Варченко, воскресная акция стала спонтанной, поскольку координаторы Евромайдана, учитывая вчерашние нападения на активистов во время штурма здания обладминистрации, решили отменить традиционный митинг для того, чтобы не подвергать угрозе здоровье участников мероприятия. «Люди вышли сами. Это те люди, которые привыкли традиционно собираться у памятника Шевченко», - отметил он.

По словам Варченко, харьковчанам сегодня как никогда «нужно объединиться перед внешней угрозой».

Донецк – мир наизнанку

Донецк в эти выходные значительно контрастировал с остальными городами Юго-востока. За мирное разрешение ситуации на пикет под памятником Тарасу Шевченко вышло около 30 человек. Они держали плакаты «Украине мир и свободу», «Нет оккупации» и «Не мешайте нам жить». Впрочем, этот митинг был очень непродолжительным, поскольку участников акции вытеснили ветераны ВМС СССР. К счастью, это произошло без столкновений, обошлось словесной перепалкой.

В то же время, на митинг сторонников России на площади им. Ленина собралась многотысячная толпа, которая избрала «народным губернатором» Павла Губарева, называющего себя командиром так называемого «Народного ополчения Донбасса». Выступая за присоединение Донбасса к России, Губарев заявил, что жители Донецкого региона не должны подчиняться нынешнему председателю Донецкой ОГА Андрею Шишацкому, «предавшему народ Донбасса» и принявшему новую власть в Киеве.

В результате, митингующие окружили здание Донецкой облгосадминистрации и не стали слушать ни Шишацкого, ни мэра Донецка Александра Лукьянченко. Под крики митингующих «Молодцы!» и «Россия!» был сорван флаг Украины с флагштока перед зданием областной государственной администрации и водружен флаг России.

На следующий день, в воскресенье, пророссийский митинг продолжился. На площади собралось больше тысячи участников, которые пришли с многочисленными флагами России, с флагами запрещенной общественной организации «Донецкая республика», красным стягом «За нашу Советскую Родину», а также с одним флагом «Донецкий экипаж ветеранов морчастей и погранвойск».

Выступающие в режиме свободного микрофона, в основном, предлагали жителям Донецка «встать всех на борьбу и не допустить бандеровской оккупации Донбасса», а также «свергнуть трезубец». Митингующие также собрались пикетировать внеочередную сессию Донецкого облсовета, чтобы добиться от депутатов принятия решения о проведении референдума по вопросу отделение Донбасса от Украины.

А, пока Юго-Восток митинговал «за» и «против» военного вторжения России (но больше, все-таки, «против»), СНБО принял решение привести Вооруженные силы Украины в полную боевую готовность. Министерство иностранных дел обратилось к Евроcоюзу, США и НАТО рассмотреть все возможные механизмы по защите территориальной целостности Украины. А Верховная Рада принимала все решения конституционным кворумом – больше 300 голосов.

Высокая вероятность внешней угрозы сплотила не только людей на улицах, но и разношерстную массу политиков. Последние, до недавнего времени, занимались лишь дележкой кресел и принятием резонансных законов. Теперь у многих из них появился шанс превратиться в лидеров нации. Сама нация тоже «дозревает».

Татьяна Урбанская