Украина - банановая республика Европы

Тысячи украинцев часами стоят в очередях под посольствами, смеются сами над собой, морщат носы и верят в ошибку, получая отказ в предоставлении визы, переплачивают деньги курьерским фирмам, которые именуют себя посредниками, и - разочаровываются в Европе.

Украинские дети танцуют под посольствами, известные баскетбольные клубы принимают за заробитчан и не пускают на матчи, а группы молодых журналистов и политиков – увидеть Европарламент.

Украину не уважают. Однако именно Украина дала миру первую конституцию (Филипп Орлик), первый вертолет (И.Сикорский), электросварку (Е.Патон), рентгеновскую установку (И.Пулюй), телевизионную трубку (Б.Грабовский), на территории Украины найдена самая старая в мире цивилизация (Трипольская культура), в Украине были открыты одни из первых европейских высших учебных заведений (Острожская Академия (1576), Замостская Академия (1593), Киево-могилянская Академия (1632), Львовский Коллегиум (1773))...

По иронии судьбы, несмотря на все эти достижения, в сознании европейцев мы выглядим «банановой республикой», практически лишенной развитого будущего. Существует какая-то разлитая в воздухе неприязнь к украинцам, как к нации, наделенной определенным спектром отрицательных черт.

Спрятав свою антипатию под вежливым энтузиазмом, ЕС предпринимает шаги нам навстречу, а мы продвигаемся навстречу ЕС. Прошло уже 17 лет, как Украина стала независимой, а наши дороги никак не пересекутся.

С 1 января вступило в действие соглашение, которое считается большим достижением украинской дипломатии и нашим очередным прорывом на пути к ЕС. Это соглашение между Украиной и Европейским Союзом об упрощении визового режима. С нового года 12 категорий украинских граждан (в частности журналисты, близкие родственники, студенты) могут получать бесплатные визы. Для других категорий украинских граждан виза в страну Шенгенской зоны должна стоить не более чем 35 евро.

Даже на бумаге непонятно, каким образом Еврокомиссия надеется выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с этим соглашением. Визовая политика определяется не Еврокомиссией, а странами-членами ЕС (и об этом постоянно заявляет и сама Еврокомиссия). Это значит, что каждая отдельная страна-член Шенгенской зоны имеет право сама определять, какие документы требовать от украинского гражданина, который хочет получить визу, и никакие подобные соглашения для нее не имеют силы. Не существует механизма, чтобы вынудить страны Шенгенской зоны выполнять это соглашение. Для Европейской Комиссии подать в суд на какую-то страну Шенгенской зоны, которая ее нарушила , – значит сразу очутиться под давлением других стран-членов Шенгена. Но подавать в суд никто не будет, потому что цель и главный приоритет деятельности ЕК – защищать страны ЕС, а не беспокоиться о правах украинских граждан.

Кстати, сами представители Еврокомиссии рассматривают соглашение, подписанное с Украиной, не как обязательство, а скорее как декларацию о намерениях. По их мнению, БОЛЬШИНСТВО стран-членов шенгенской зоны лишь ПРИСЛУШАЮТСЯ к соглашению. Да, по словам заместителя посла Нидерландов Роберта ин ден Боша, о соглашении в посольстве знают, и поддерживают его подписание. Однако, он отметил, что соглашение содержит определенное количество неясных пунктов, с которыми, возможно, не будут согласны некоторые страны Шенгена. Потому они и дальше будут применять свои собственные правила.

Головной болью граждан Украины являются многочисленные документы, которых требуют посольства европейских стран для оформления визы. В среднем, чтобы посетить Европу, рядовому украинцу приходится собрать 8 – 10 разных справок.

Соглашение вроде бы предлагает путь к решению этой проблемы. К нему добавляется декларация Европейского Союза об унификации документов, необходимых для оформления краткосрочных виз. Согласно с декларацией, Еврокомиссия берет на себя обязательство составить список минимальных требований, чтобы украинские заявители имели доступную информацию и подавали на рассмотрение одинаковые документы.

Но, во-первых, не существует не то что реального механизма выполнения этого обязательства, но и даже плана, как это сделать. У ребят из Еврокомиссии есть только хорошие законодательные предложения, которые находятся в процессе рассмотрения еще с 2005 года, а прогресса и близко не видно. Существует также предложение относительно Европейского визового кодекса, который предусматривает унификацию документов. Но этот проект еще даже нигде не рассматривался. Во-вторых, унификация совсем не значит упрощения в оформлении виз.

Представитель Еврокомиссии, который попросил не называть его имя, объяснил мне, что ЕС не брал на себя никаких обязательств относительно унификации документов. “В соглашении написано, что мы составим список и унифицируем документы, но это просто рекомендация странам ЕС”, – объяснил он. Все вопросы к каждой отдельной стране и находятся в компетенции министерств иностранных дел европейских стран.

Дальше, в соответствии с соглашением об упрощении в оформлении виз, сумма платы за визу для гражданина Украины не должна превышать 35 евро. В действительности, украинцам приходится оплачивать деятельность посреднических фирм, которые работают при посольствах и «помогают» оформлять визы.

В марте 2007 года Эмма Адвин – тогда пресс-секретарь Бениты Ферреро-Вальднер, Комиссара Евросоюза по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства – заявила собкору УНИАН в Брюсселе, что обращение стран-членов ЕС к услугам посредников противоречит духу соглашения об упрощении визового режима между Украиной и ЕС. Прошел почти год, и точка зрения ЕС успела резко измениться - по словам должностного лица ЕС, которое (простите за тенденцию) пожелало остаться неназванным, они полностью поддерживают и даже считают необходимой деятельность посреднических фирм.

Посольство Нидерландов одним из первых обратилось к услугам компании-посредника (индийской фирмы VFS) в марте 2007 года. Вышеупомянутый заместитель посла Роберт ин ден Бош на вопрос, будут ли взиматься деньги с украинских граждан за услуги компании-посредника (25 евро, или 170 гривен – эта сумма является приблизительно одинаковой для всех фирм-посредников, которые работают при посольствах стран ЕС), сказал, что они абсолютно уверены, что действуют правильно. Он также отметил, что соглашение не содержит положения, которое бы запрещало собирать с украинских граждан эти деньги. “Мы даем выбор гражданам Украины, – сказал он, – или обращаться к посреднику и платить свои деньги, или заполнять документы самим. Мы никого не вынуждаем”.

Однако, судя по информации на сайте посольства Нидерландов, выбора гражданам Украины не дают. В частности, на сайте посольства отмечено: “Уплата услуг Центра Оформления Документов составляет 170 гривен включая НДС. Эта сумма взимается с каждого заявления на получение визы и добавляется к сумме консульского сбора, отмеченной выше”. Дальше указано, что все виды оплат осуществляются наличными в Ц.О.Д. (то есть через фирму-посредника).

По словам Виктории Никоновой, которая работает в сфере оформления вида на проживание для украинских студентов, которые выезжают на учебу в страны Шенгена, помощь VFS нидерландскому посольству заключается по большей части в предоставлении курьерских услуг (взять ваши документы и отнести в посольство). Позвоните по телефону, например, в эту посредническую фирму, и попросите, чтобы вам объяснили отличие в оформлении долгосрочных и краткосрочных виз, и вы убедитесь, что работники фирмы (по большей части, студенты) этого просто не знают.

Европейские должностные лица рекомендуют нам в случае, если посольства вынуждают оформлять визы через фирмы-посередников, обращаться в суд или в свое МИД. Хотя понятно, что человек, который выезжает за границу, скорее доплатит деньги, чем отменит поездку и пойдет в суд.

В то же время, на сегодня не существует ни одного документа, который бы запрещал посольствам взимать из украинцев дополнительные деньги. В проекте директивы ЕС относительно внедрения биометрии есть положение, в соответствии с которым страны могут использовать аутсорсинговые компании (читай – фирмы-посредники) для сбора биоматематических данных и подготовки документов на визы, но это не должно влиять на общую стоимость виз (то есть если для нас виза стоит 35 евро – то значит, 35). Но этот проект прошел лишь первое чтение в Европарламенте, и не известно, что в нем останется в конце.

В соответствии с соглашением об упрощении оформления виз, был создан мониторинговый комитет по его выполнению. Этот комитет является чрезвычайным, а не постоянным. В марте, через три месяца после вступления соглашения в действие, комитет рассмотрит результаты мониторинга и подведет итоги функционирования соглашения. Пока еще не совсем понятно, какие санкции будут применяться к странам, чьи посольства не будут его выполнять. Новоназначенный министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил на пресс-конференции в декабре прошлого года: если Украина увидит, что некоторые страны ЕС, которые входят в Шенгенскую зону, недобросовестно выполняют свои обязательства согласно заключенному договору, Украина будет реагировать на это соответствующим образом.

Остается надеяться, что заявления о стремлении к сотрудничеству, свободе и равноправию в Европе не будут просто вежливыми формальностями для “банановой” Украины, которая со своей стороны вообще упразднила визы для граждан ЕС.

Оксана Романюк