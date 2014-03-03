Военные РФ блокируют работу воинских частей в Новоозерном, Перевальном и Феодосии

Об этом сообщил начальник крымского медиа-центра Минобороны Украины Владислав Селезнев.

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«Изменение ситуации за ночь 02-03.03. Перевальное (36 бригада) + 11 КаМАЗов с военнослужащими РФ, всего порядка 30 единиц техники, более 1000 автоматчиков, 4 КаМАЗа с автоматчиками в Новоозерном (там южная военно-морская база ВМС), подполковник ВС РФ требует сдаться и опечатать оружие и боеприпасы, обеспечить его охрану силами автоматчиков РФ. Моряки отказались выполнять требования россиян. Феодосия – блокада морпехов с российской стороны 4 БТРа, 1 грузовик, около двух десятков автоматчиков», - написал Селезнев на своей странице в «Фейсбуке».

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Как сообщал УНИАН, люди с автоматами в камуфляже и без опознавательных знаков блокируют также воинские части в Бахчисарае и на Фиоленте (Севастополь).