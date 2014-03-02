Медведев назвал "братскую" Украину "бедным родственником с протянутой рукой"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мне много пишут в Facebook о ситуации вокруг нашего самого близкого соседа – Украины. Пишут очень разное, сами можете оценить. Моя позиция такова: Россия готова развивать многогранные уважительные отношения с братской Украиной. Взаимовыгодные и эффективные", - написал он.

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При этом Медведев написал, что Украина – "это не группа людей, которая пролив кровь на майдане, захватила власть в нарушение Конституции и других законов своего государства", сообщает Украинская правда.

"Это вся страна. Очень разные люди. Украинцы, русские, татары, евреи. Другие нации, живущие в согласии", - написал российский премьер.

При этом он признал, что Янукович потерял какой-либо авторитет.

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"Да, авторитет президента Януковича практически ничтожен, но это не отменяет того факта, что по Конституции Украины он - легитимный глава государства. Если он виноват перед Украиной – проведите процедуру импичмента по украинской Конституции (ст. 111) и судите его", - написал Медведев.

Он в очередной раз заговорил о произволе в Украине.

"Все остальное – произвол. Захват власти. А значит такой порядок будет крайне неустойчивым. Закончится новым переворотом. Новой кровью", - написал он.

Премьер РФ заявил, что России нужна сильная и стабильная Украина.

"Предсказуемый и экономически состоятельный партнер. А не бедный родственник, вечно стоящий с протянутой рукой. Обо всем этом вчера было сказано новоявленным украинским правителям", - сказал Медведев.