В Одессе пророссийские организации угрожают «разнести» областной военкомат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил координатор организации «Народная альтернатива» Антон Давидченко.

По его словам, они «будут пикетировать военкомат», и «если нам не пойдут навстречу, разнесем их офис, как поступают в Западной Украине».

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Он также заявил, что «власти в стране нет».

«Россия и Китай признают главой нашего государства Виктора Януковича. Запад и США признает в качестве такого Турчинова… Я не понимаю, как Турчинов, легитимность которого вызывает большие сомнения, может издавать какие-то указы, назначать губернаторов», - заявил Давидченко

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Он также призвал мужчин не приходить в военкоматы и рвать повестки.

Как сообщал УНИАН, заместитель начальника Южного оперативного командования генерал-майор Игорь Федоров заявил, что в Одесском регионе воинские части не заблокированы.

Ранее координатор организации «Народная альтернатива» заявил, что колонна из 100 автомобилей направилась в Комитерновский район Одесской области блокировать отдельную гвардейскую механизированную бригаду, дислоцирующуюся в поселке городского типа Черноморское.