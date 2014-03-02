В Одессе пророссийские организации угрожают «разнести» областной военкомат
В Одессе организации, поддерживающие агрессию президента России Владимира Путина, угрожают, что завтра «разнесут» Одесский областной военкомат.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил координатор организации «Народная альтернатива» Антон Давидченко.
По его словам, они «будут пикетировать военкомат», и «если нам не пойдут навстречу, разнесем их офис, как поступают в Западной Украине».
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Он также заявил, что «власти в стране нет».
«Россия и Китай признают главой нашего государства Виктора Януковича. Запад и США признает в качестве такого Турчинова… Я не понимаю, как Турчинов, легитимность которого вызывает большие сомнения, может издавать какие-то указы, назначать губернаторов», - заявил Давидченко
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Он также призвал мужчин не приходить в военкоматы и рвать повестки.
Как сообщал УНИАН, заместитель начальника Южного оперативного командования генерал-майор Игорь Федоров заявил, что в Одесском регионе воинские части не заблокированы.
Ранее координатор организации «Народная альтернатива» заявил, что колонна из 100 автомобилей направилась в Комитерновский район Одесской области блокировать отдельную гвардейскую механизированную бригаду, дислоцирующуюся в поселке городского типа Черноморское.