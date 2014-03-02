В Минске задержаны журналисты и участники акции солидарности с Украиной

Незадолго до начала акции у посольства задержали семь журналистов независимых изданий и трех общественных активистов. Непосредственно во время акции было задержано более 20 человек. На некторых из них Центральном РУВД белорусской столицы были составлены протоколы, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на жену Змитра Дашкевича — лидера «Молодого Фронта», молодежной оппозиционной организации.

Как стало известно, задержан также атташе российского посольства Александр Пчелинцев. Его, как и остальных, не отпускают, — видимо, при нем нет документов.