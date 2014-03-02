Генсек НАТО призвал Россию прекратить военные действия в Украине





Об этом он заявил перед проведением чрезвычайного заседания Совета Североатлантического альянса, передает Радио «Свобода».

«Мы собрались на внеочередное заседание Совета в результате военных действий в Украине и угроз президента Путина против этого суверенного государства. То, что делает Россия, является нарушением принципов хартии ООН. Россия должна прекратить военные действия и угрозы», – заявил Расмуссен.

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На заседании министры рассмотрят последствия действий РФ в аспекте обеспечения мира и безопасности в Европе и отношений НАТО с Россией, сообщил он. После этого состоится заседание Комиссии НАТО-Украина.

Расмуссен подчеркнул, что в НАТО поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины и право народа Украины самому решать свое будущее без внешнего вмешательства.

В то же время, сказал он, НАТО подчеркивает, что Украина должна и далее соблюдать демократические права всех людей и защищать права меньшинств.

«Украина – наш сосед и высоко ценимый партнер НАТО», – сказал Расмуссен.