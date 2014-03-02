Глава миссии Украины при ЕС надеется на давление Евросоюза на Россию из-за Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Елисеева, переданном агентству Миссией Украины при ЕС.

"Елисеев надеется, что по результатам заседания, ЕС не ограничится только политическими заявлениями, а проявит решительность в своей реакции на противоправные действия Российской Федерации. Россия должна четко понимать последствия нарушения норм международного права", - говорится в сообщении Миссии Украины при ЕС.

Посол Елисеев также считает, что в случае, если Россия продолжит прибегать к противоправным действиям на украинской территории, игнорируя позицию мирового сообщества, Брюссель "должен принять конкретные меры давления политического, экономического и гуманитарного характера".

Ранее Елисеев направил письма Верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон с просьбой провести срочное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел из-за действий России в Крыму. Заседание Совета ЕС запланировано на 13.00 в понедельник (14.00 по Киеву).