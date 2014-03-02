Сегодня решение ВР принимались конституционным большинством - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

Он отметил, что для того, чтобы “не было возможности использовать эмоциональные выступления, чтобы тормозить эмоции, не было искушения опасную для Украины ситуацию использовать для политического пиара, именно поэтому заседание ВР было закрытым”.

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“ВР консолидировалась вокруг той опасности, которая сегодня существует в отношении Украины, и фактически эти постановления, которые проголосованы, принимались более 300 голосами”, - сказал Турчинов.