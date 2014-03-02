В ВР продолжаются консультации между депутатами, СНБО и послами – Кожемякин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что сейчас в парламенте собралось большое количество депутатов. В частности из фракции «Батькивщина» - «почти все», также присутствуют представители КПУ и Партии регионов.

«Сейчас идут консультации представителей групп и руководителей фракций с членами Совета национальной безопасности и обороны, с послами. Начато заседание (заседание парламента – УНИАН)», - сказал депутат.

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Он также подчеркнул, что сегодня можно еще руководствоваться дипломатическими, политическими и моральными инструментами, «сделать так, чтобы не было противостояния и кровопролития».

Отвечая на вопрос относительно повестки дня закрытого заседания парламента, Кожемякин, в частности отметил, что сейчас представители групп и фракций вместе с представителями силовых ведомств и международных организаций принимают решения относительно вопросов, которые будут рассматриваться.

Кожемякин также сообщил журналистам, что сейчас в ВР зарегистрировались 260 народных депутатов.